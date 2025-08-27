谷本容疑者は3年前に、別の女性に対するストーカー規制法違反などの罪で有罪判決を受けていましたが、5年前にも、別のストーカー事件を起こしていたことがわかりました。谷本容疑者は3年前、神戸市内のマンションで、面識がなかったとみられる20代の女性を待ち伏せして首を絞めたとして、傷害とストーカー規制法違反などの罪で有罪判決を受け、執行猶予中に今回の事件で逮捕されました。その後の関係者への取材で、谷本容疑者が5年