少雨が続いている影響で、岩手県奥州市の胆沢（いさわ）ダムは水位が低下し、湖底に水没したダムの遺構が１０年ぶりに姿を現した。出現したのは旧石淵ダム本体の頂上部の約１６メートル。国内のダムで初めて、岩を積み上げて固める工法で１９５３年に完成したが、下流に国内最大級の胆沢ダムが完成し、ダム湖に沈んだ。胆沢ダム管理支所によると、２７日午前の貯水率は約４％。２０日から農業用水の供給を停止している。担当