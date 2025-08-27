【女子旅プレス＝2025/08/27】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、旬の巨峰を贅沢に使った「あふれる巨峰」を4つのラインナップで9月4日（木）より期間限定で提供する。【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア◆ゴンチャ、巨峰の魅力を詰め込んだデザートティー「あふれる巨峰」は、巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせた、秋の始