東京・清澄白河の東京都現代美術館が開館30周年を迎える2025年、「開館30周年記念展 日常のコレオ（MOT’s 30th Anniversary Exhibition Choreographies of the Everyday）」が8月23日から11月24日まで開催されています（※休館日あり）。会場入口/photo by ©FASHION HEADLINE本展は、日常に潜む行動や所作を「コレオ＝振付」と捉え直し、規範に抗いながらも新たな創造を生むアーティストたちの実践を紹介するものです