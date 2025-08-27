夏休みが明けて、新学期を迎える子どもたちが抱える学校生活での不安といった悩みを電話などで受け付ける強化週間が8月27日から始まりました。法務省では、27日から全国一斉で「こどもの人権相談強化週間」を始めました。高知県内の窓口となっている高知地方法務局では、夏休みが終わるこの時期に不安を抱える子どもたちが多くなることから、9月2日まで電話の受付時間を延長し、職員や人権擁護委員が多くの相談に対応できるように