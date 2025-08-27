日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）。現在はGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手がチームに所属している。20歳の後藤は、この夏に同じベルギー1部アンデルレヒトからのレンタルで加入した191?の大型ストライカーだ。ここまで3試合で2ゴールを決める活躍を見せており、リーグ首位と好調なチームを牽引する原動力のひと