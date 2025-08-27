◆米大リーグレンジャーズ７―１エンゼルス（２６日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）エンゼルスの菊池雄星投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のレンジャーズ戦に先発し４回を投げ、２本塁打含む４安打６失点で９敗目を喫した。６失点は６月１５日オリオールズ戦の５失点を上回るワースト。防御率は３・６８と悪化した。３つの四球がすべて失点にからんだ。初回、先頭打者を歩かせ１アウト後、唯一