2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。そうしたなか、日本サッカー協会は、10月14日にブラジル代表との国際親善試合を行うことが決まったと発表した。キリンチャレンジカップ2025 日本代表対ブラジル代表日時：2025年10月14日(火) 19:30キックオフ（予定）会場：東京／東京スタジアムテレビ放送：テレビ朝日系列にて全国生中継／ABEMAにて生配信東京スタジアム（味の素スタジアム）でキックオフされる試合は、テレビ朝日系