2007年東京モーターショーで正式発表8月26日、日産自動車（以下、日産）の栃木工場でR35型『日産GT-R』の生産が終了し、メディアやサプライヤーなどのゲストを迎えてオフライン式が行われた。【画像】18年間で約4万8000台生産！R35型日産GT-Rが栃木工場でついにオフライン全53枚2001年の東京モーターショー（以下、TMS）で『GT-Rコンセプト』がお披露目され、2005年のTMSで『GT-Rプロト』というほぼ完成形が登場。そして2007年の