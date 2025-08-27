自民党の“総裁選前倒し”の議論をめぐり、党の選挙管理委員会はきょう午後、賛成した議員の氏名を公表するかなど、詰めの協議をおこなう予定です。国会記者会館から中継です。選挙管理委員会はきょう、総裁選の前倒しに関する詳細な手続きを確認する見通しで、来月2日に予定されている参議院選挙の総括の公表を受けて速やかに意思確認を進める考えです。総裁選の実施に賛成する議員には書面の提出を求める予定ですが、きょうの会