きょう勝てば防衛6連覇を達成する将棋の藤井聡太七冠（23）は、徳島市で王位戦第5局にのぞんでいます。 【写真を見る】藤井聡太七冠（23）きょう勝てば6連覇 永瀬拓矢九段（32）が挑む｢王位戦七番勝負第5局｣の2日目が始まる徳島市 藤井七冠に永瀬拓矢九段（32）が挑む「王位戦七番勝負第5局」は、きのうから徳島市で行われています。 2日目のきょうは、永瀬九段の71手目の封じ手が開けられ対局が再開しました。先に4勝した方