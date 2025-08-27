きょうも厳しい残暑が続いています。午前11時までの最高気温は、埼玉県鳩山町で36.3℃、東京都青梅市で36℃、群馬県桐生市で35.6℃で、全国19地点で猛暑日となっています。東京都心でも35.3℃を観測し、観測史上1位となる10日連続の猛暑日となりました。また、年間の猛暑日の日数も23日となり、最多記録となっています。さらにこのあとも、群馬県前橋市、埼玉県熊谷市で38℃、東京都心、甲府市で37℃などと、危険な暑さとなる見込