先月の参議院議員選挙で自民党の候補者を当選させるため、従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社の社長と幹部あわせて6人が逮捕された事件で、幹部らから投票を指示する内容のメモが各地の店長に配られていたことがわかりました。パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長・李昌範容疑者（50）と幹部の男女あわせて6人は、従業員ら60人に対し、先月の参院選に自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏に投票する