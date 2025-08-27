北海道など北日本ではきのうからけさにかけて記録的な大雨が降り、生活への影響が続いています。北海道ではきのうから大気の状態が非常に不安定になっていて、上川・留萌地方などに線状降水帯の予測が初めて発表されました。線状降水帯は発生しなかったものの、北部の豊富町では、きょう午前0時50分までの24時間で観測史上最も多い197.5ミリの雨が降りました。隣の幌延町では飲食店が床上浸水し、関係者が後片付けに追われています