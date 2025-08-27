8月26日夜、名古屋市西区で乗用車がバイクに追突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明の重体です。警察によりますと、西区山田町の庄内川の堤防道路で26日午後9時半ごろ、走っていたバイクが乗用車に追突され、弾みで道路脇のガードレールにぶつかったとみられる会社員の男性(45)が意識不明の重体となっています。警察は、乗用車を運転していたパキスタン国籍のアッバス・イムラン容疑者(43)を過