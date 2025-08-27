きょう27日（水）は、寒冷前線の影響により西日本から北日本の広い範囲で雲の広がりやすい天気となるでしょう。特に北日本では午後も引き続きにわか雨や雷雨に注意が必要です。また、前線が徐々に南下してくるため、現在晴れている西日本から東日本の太平洋側でも、夜にかけて局地的に雷を伴った激しい雨の降る可能性があります。これからお出かけされる方は晴雨兼用の傘などを持つとよさそうです。きょうの夜以降は、雨を降らせて