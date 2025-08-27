他人の新幹線予約アカウントを乗っ取り、チケットを不正に発券した疑いで中国籍の女が逮捕されました。 【写真を見る】新幹線予約アカウントを乗っ取り…チケット発券か 窃盗の疑いで中国籍の37歳女を逮捕 外国人観光客に転売の可能性 逮捕されたのは、中国籍で名古屋市中区の無職・李佳君容疑者37歳です。警察によりますと、李容疑者はことし6月、不正に入手した他人名義の予約情報が記録されたQRコードをJR名古屋駅で自