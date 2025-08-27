石川の祭りや食文化を国内外に発信しようと、大阪・関西万博の会場では27日、「石川の日」と題してさまざまな催しが行われています。 祭りと食文化をテーマに、27日から大阪・関西万博で始まったイベント「石川の日」。石川県内の子どもたちによるダンスパフォーマンスで幕を開けました。会場では県内の20団体、総勢1000人以上による迫力ある祭りの実演や体験コーナーも設けらていて、石川の多彩な祭り