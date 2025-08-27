世界的デザイナー・コシノジュンコが、建設現場のワークウェアをデザイン、クレーン車も！その背景には、人との出会いがあった。建設現場で働く人々、それを支える企業。そこにデザインが加われば新たなカタチに、そしてチカラになる。コシノさんのデザインに対する思いなど、番組で語られたエピソードを再構成した。後編は「デザインと現場の交差点から未来へ」。■デザインと現場の交差点から未来へ人との出会いがチカラを