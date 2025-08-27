みなさんは「とび職」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『放課後NEWS』が実施した調査によると、女子高生の約3人に1人が「とび職の人をカッコいいと感じたことがある」と回答したことがわかりました。【グラフ】とび職の人を一度でも“カッコいいな”と感じた女子高生はどのくらいいる？調査は、全国の現役女子