２０２３年のドラフトでプロ野球・千葉ロッテマリーンズに４位指名で入団した早坂響選手（２０）。地元の千葉県立幕張総合高出身で、高校２年の秋から投手転向した右腕は、高卒２年目で一軍での試合出場を果たした。現在の心境や、今後の意気込みを聞いた。（河津真行）球場の声援が力に――高校時代にも投げたＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）のマウンドに７月立った。マリンには幼い頃からロッテの試合を見に来て