今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第108回が8月27日に放送され、反響を呼んでいます。鏡を見ながら口紅を引く蘭子、メイコと健太郎夫婦のすれ違いからの和解…。のぶの妹２人の濃いストーリーが展開されました。【写真】カフェにいるメイコのもとを訪れた健太郎は…朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出