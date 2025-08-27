アメリカ・アリゾナ州で25日、巨大な砂嵐が発生し、航空機の遅延や大規模な停電が発生するなどの影響が出ているということです。アメリカメディアなどによりますと、アメリカ・アリゾナ州で25日、「暴風」を意味する「ハブーブ」と呼ばれる大規模な砂嵐が発生しました。この時期、アメリカ南西部の各地でよく見られる現象で、雷雨により発生した下降気流が、地表の乾いた砂やほこりを巻き上げたものだということです。車の中「ハブ