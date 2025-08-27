県内は所によって激しい雨が降り、大雨となっています。ピークは過ぎつつありますが、引き続き土砂災害や低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。空を切り裂く稲光。太田朋孝記者「連続で雷が鳴っています」県内の上空を寒冷前線が通過し、大気の非常に不安定な状態が続いています。太田朋孝記者「雨で道路が一部冠水しています。排水溝で水を吸いきれなくなっています」各地で、道路の冠水が相次ぎました。進藤拓実記者「秋