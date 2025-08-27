銀座三越では、世代を超えて愛されるくまのキャラクターが大集合するイベント「＃くまフェス in 銀座三越 2025」を2025年8月27日より開催！「くまのがっこう」や「パディントン」など、世界中で愛されるくまキャラクターたちの魅力を存分に楽しめます。 ＃くまフェス in 銀座三越 2025  開催期間：2025年8月27日(水)〜9月8日(月)［最終日午後6時終了］販売場所：銀座三越 新館7階 催物会場 銀座三越では2025年