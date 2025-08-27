プレミアリーグデビューで評価を高めていた矢先だけに、本人にとってもチームにとっても大きな痛手だ。リーズの田中碧は８月23日に行われた第２節のアーセナル戦でひざを負傷した。58分で交代した田中について、ダニエル・ファルケ監督は前半に内側側副靭帯の問題を抱えたと明かした。しばらくプレーを続けたことから、軽傷が期待されている。だが、いずれにしても戦列離脱が見込まれる。『MOT Leeds News』は25日、靭帯断裂の