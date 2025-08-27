技術の詰まったゴールだった。DAZNが配信する『やべっちスタジアム』で元日本代表DFの坪井慶介氏が、J１第27節でフォーカスする得点に、川崎フロンターレFWエリソンが決めた名古屋戦（４−３）の２点目を挙げた。川崎は１点リードして迎えた18分、自陣でボールを奪ってカウンターを発動。ボールを受けた山本悠樹が、見事なタッチから前線に絶妙なスルーパスを供給する。これに抜け出したエリソンは、左足のコントロールでシ