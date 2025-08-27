◇ア・リーグレッドソックス5―0オリオールズ（2025年8月26日ボルチモア）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのオリオールズ戦に「6番・DH」で先発出場。4打数無安打に終わったが、チームは投打がかみ合い連勝を飾った。吉田は2回2死の第1打席で空振り三振に倒れると、4回2死一塁は投ゴロ、7回2死も三直に打ち取られ、9回1死一、二塁の好機も空振り三振と4打席快音が響かなかった。こ