レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２６日（日本時間２７日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割３分３厘。チームは先発右腕ジオリトが８回４安打無失点８三振と好投、５―０で勝った。４番ストーリーの通算２００号となる２１号ソロで先制。２回一死無走者は右腕ブラディッシュのカウント２―２からの５球目、真ん中低めにワンバウンドするカーブに空振