世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３５）が２６日（日本時間２７日）、交際中のアメフト選手トラビス・ケルシー（３５）と婚約したことをＳＮＳで明かした。テイラーは自身のインスタグラムに、ケルシーがひざまずいてプロポーズする様子や左手薬指にはめられた指輪などの写真を投稿。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とのメッセージを添えた。この投稿はケルシーのインスタにも転載されている。