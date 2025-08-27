打ち上げられた米スペースXの大型宇宙船「スターシップ」＝26日、テキサス州スターベース市（ロイター＝共同）【ワシントン共同】実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースXは26日午後（日本時間27日午前）、大型宇宙船「スターシップ」を南部テキサス州の拠点施設から打ち上げた。10回目の無人飛行試験で、宇宙船は無事打ち上がり、上空で模擬衛星を放出することに初めて成功。宇宙船は打ち上げから約1時間後、大気