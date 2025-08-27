日本維新の会の石井章参院議員（６８）（比例）が採用した公設秘書について、秘書としての勤務実態がないにもかかわらず国から秘書給与を不正に受給していた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は２７日午前、東京・永田町の国会議員会館にある石井氏の事務所など関係先に詐欺容疑で捜索に入った。特捜部は今後、事務所関係者などへの事情聴取を進め、秘書給与の取り扱いなど全容解明を進める見通し。特別職の国家公務員であ