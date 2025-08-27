◆米大リーグカージナルス３―８パイレーツ（２６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・中堅」でフル出場し、３打数無安打、１四球に終わり、チームもパイレーツに完敗した。ヌートバーは１７〜２１日（同１８〜２２日）に５試合連続マルチ安打で調子を一気に上げていたが、２２日（同２３日）の