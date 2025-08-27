フジテレビ問題を巡って第三者委員会から「不適切な会合」と認定された懇親会に参加していた件で謝罪した福山雅治（56）。これまで支持されてきた「イケメンなのに下ネタが好き」というキャラクターが通用しなくなった背景とは……。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【写真を見る】「とても40代には見えない…」9年ぶりにドラマ出演した吹石一恵フジテレビの会合で不適切な発言があったとして、謝罪にまで至った福山雅治さん