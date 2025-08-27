北海道大樹町の歴舟川で8月27日午前7時半ごろ、ゴムボートが転覆し、男性1人が流される事故がありました。流されたのは30代の男性で、海に浮いているところを道警のヘリに救助されました。警察によりますと、男性は20代の女性と2人でゴムボートに乗り川下りをしていて、河口付近に差しかかったところでボートが転覆したということです。2人は川に投げ出され、女性は自力で岸に上がりましたが、海まで流された男