King & Prince King & Princeが、2人体制で初となるドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』のBlu-ray & DVDを10月22日に発売する。最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が８月6日にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えとなり、オリコン週間シングルランキング１位（8/18付）を獲得したKing & Prince。昨年（2024年10月26日〜）全国9都