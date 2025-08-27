モデルでタレントの益若つばさ（39）が27日、X（旧ツイッター）を更新。自身が立ち上げたアパレルブランド「EATME（イートミー）」の1号店が閉店するとの報道に言及した。同ブランドは25日、公式インスタグラムで「このたびEATME原宿店は、8月末日をもって約11年間という長い歴史に幕を下ろすこととなりました」と報告。「近隣にEATMEの店舗が増えたことで、皆さまにより快適にご利用いただける環境が整ったことから、このたび原宿