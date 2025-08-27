漫画家でタレントの浜田ブリトニーが27日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に関する虚偽情報を否定するとともに、法的措置を検討していることを明かした。浜田は「ここ最近続いておりましたSNS上での誹謗中傷問題については、一旦落ち着いており、現在は法的手続きを進めている段階です」と報告。「進展がありましたら、改めてSNSにてご報告いたします」とした。続けて「また、『浜田ブリトニーが詐欺行為、反社会的勢力との関