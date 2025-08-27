8月中旬の平日、夏の太陽が沈みかけても変わらぬ蒸し暑さが続く夕方6時過ぎ、東京・杉並区にある商店街の近くでは、ドラマの撮影が行われていた。【写真】酷暑の撮影で「お疲れさま」の竹内、涼しげな笑顔を浮かべる共演女優「竹内涼真さんと夏帆さんが撮影をしていました。商店街の近くにある古いマンションの中で撮影をした後、移動するための車に向かって歩いていく姿を見ました。夏帆さんはスタッフと親しげに話しながら笑顔