【Razer Kraken Kitty V3 Pro】 8月27日 予約開始 9月5日 発売予定 価格：28,980円 【Razer Kraken Kitty V3 X】 8月27日 予約開始 9月5日 発売予定 価格：9,980円 Razerは、ネコミミヘッドセット「Kraken Kitty」シリーズの最新モデル「Razer Kraken Kitty V3 Pro」と「Razer Kraken Kitty V3 X」を8