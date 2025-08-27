ノルウェーサッカー協会(NFF)は26日、9月の北中米W杯予選に臨むノルウェー代表を発表。キャプテンを務めるアーセナルMFマルティン・ウーデゴーアも選出された。ウーデゴーアは23日に行われたプレミアリーグ第2節リーズ戦の序盤に肩を負傷。しばらくはプレーを続けたものの、前半38分にMFイーサン・ヌワネリとの交代を余儀なくされていた。現時点で負傷の詳細は明らかにされておらず、31日に行われるプレミア第3節、リバプー