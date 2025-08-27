２３日、スティルウェル博物館の外観。 （重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶8月27日】中国重慶市渝中区にあるスティルウェル博物館は、第2次世界大戦で中米両国がファシズムの侵略に共同で反撃した歴史に大きく貢献したジョセフ・スティルウェル米陸軍大将を記念して設立された。重慶市政府が1991年にスティルウェルの旧邸を改装し、94年に一般公開した。スティルウェルは、連合国軍中国戦区参謀長、中国・ビルマ・イ