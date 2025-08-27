ノスタルジアはポピュリスト政治家にとって、有権者の「喪失感」や「不満」に触れるための効果的なツールとなる（写真：sarymsakov／PIXTA）右派と左派、双方のノスタルジアの特徴「アメリカを再び偉大な国に（Make America Great Again）」、「かつての栄光を取り戻そう」。ノスタルジアは、単なる個人の感傷にとどまらない。現代社会においては、政治を動かす強力な原動力となり、ポピュリズム運動の根幹を形成している。新刊『