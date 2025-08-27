お笑いコンビゆにばーすの川瀬名人（41）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。生成AIによって作られたネタを披露した芸人が評価され始めている現状を明かし、行く末に思いをはせた。川瀬名人は「NSCで選抜に選ばれた奴のネタがchatGPTが書いたネタやったって話し冷静に考えてイカついな」と、吉本興業の養成所での出来事について切り出し、「とうとう実際の体験談が出てきている。その芸人がどうこうではなくAIが本当に恐ろしい