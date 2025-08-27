日本維新の会の石井章参議院議員が、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部は27日、石井議員の議員会館と地元事務所の強制捜査に乗り出しました。詐欺の疑いで特捜部が家宅捜索に入ったのは、日本維新の会の石井章参議院議員の議員会館事務所と茨城県取手市にある地元事務所です。関係者によりますと、石井議員は、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て国から給与