オリエンタルラジオ中田敦彦（42）の妻でタレントの福田萌（40）が27日までにインスタグラムを更新。夫の相方である藤森慎吾（42）とその妻の夫婦喧嘩に言及した。福田は「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました」と報告し、藤森一家と一緒に撮した写真を公開。「発光してる！？と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！そして娘さんとろけそうなほど可