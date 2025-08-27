連日お伝えしている神戸市のマンションで女性が刺され殺害された事件についてです。逮捕された男は、事件当日に女性を尾行していたとみられることがわかっていますが、新たに入手した防犯カメラの映像には、事件の前日にも男が女性の職場付近で徘徊する姿が捉えられていました。座り込む男、一体何をしていたのでしょうか？【写真を見る】事件前日にも徘徊か女性の勤務先近くで座り込む谷本容疑者前日にも女性の職場付近を徘徊か