東京時間10:41現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16199.00（+27.00+0.17%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3435.60（+2.60+0.08%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場での金先の上昇を受けてしっかり