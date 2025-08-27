USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.677.176.936.16 1MO9.187.747.917.08 3MO9.307.438.207.33 6MO9.367.318.517.50 9MO9.467.348.797.73 1YR9.547.398.977.91 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.077.466.90 1MO8.358.287.74 3MO8.798.567.64