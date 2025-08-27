【新興国通貨】ドル人民元一時7.1458昨年１１月以来の元高圏＝中国人民元 ドル人民元は一時元高が進み７．１４５８を付けた。昨年１１月以来の元高圏。オフショア人民元は７．１４５７まで、こちらは７月以来の元高圏。その後少し戻してともに７．１５台を回復。 対円では２０円６５銭前後での推移。ドル円上昇も支え。 CNYJPY 20.650USDCNY7.1513USDCNH7.1510